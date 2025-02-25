Монтойя: если я скажу, что был лучше Ферстаппена, меня назовут высокомерным

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением, как проходило бы соперничество с пилотом Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), если бы они выступали в одну эпоху.

«Кто был бы лучше? Трудно ответить. Если сравнить первые годы работы Макса с моими собственными, то они очень похожи. Даже не знаю. Я никогда не был за рулём лучшей машины. Я никогда не был за рулём машины-победителя. Конечно, Макс проделывает впечатляющую работу. Очень сложно проводить сравнения. Если я скажу, что Макс быстрее, кто-то скажет: «О, а я-то думал, что ты лучше!» Если я скажу, что был лучше Макса, меня назовут высокомерным», — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

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