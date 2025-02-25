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Чандхок предположил, какой мотив будет у Леклера, чтобы победить Хэмилтона в «Феррари»

Чандхок предположил, какой мотив будет у Леклера, чтобы победить Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о соперничестве пилотов «Феррари» Льюисе Хэмилтона и Шарля Леклера друг с другом.

«Шарль Леклер всегда был невероятно быстр на одном круге. 2024 год, как мне кажется, стал его лучшим сезоном с точки зрения стабильности, гоночного темпа и уменьшения количества ошибок. Он превратился в претендента на титул, к которому не был готов в 2022 году. Шарль искренне рад возможности сразиться с Льюисом, потому что знает, что победа в противостоянии с британцем может стать определяющей в его карьере», — приводит слова Чандхока Autosport.

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