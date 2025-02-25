Бен Сулайем предостерёг жену Тото Вольфа от выдвижения на пост ФИА — Autosprint

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем с помощью расследования, которое в 2023 году велось против руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа и его жены Сьюзи из-за конфликта интересов, хотел донести сигнал до женщины. Как информирует FormulaPassion со ссылкой на Autosprint, бен Сулайему стало известно о решении Сьюзи, которая является директором Академии Формулы-1, участвовать в президентской гонке ФИА.

Как сообщает источник, Мохаммед, который желает пойти на второй срок, таким образом оставил предостережение потенциальному конкуренту. В декабре 2023 года ФИА прекратила расследование в отношении четы Вольфов.

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