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Марко высказался о слухе про контракт в £ 1 млрд Ферстаппену за переход в «Астон Мартин»

Марко высказался о слухе про контракт в £ 1 млрд Ферстаппену за переход в «Астон Мартин»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением по поводу слухов о готовности британской команды «Астон Мартин» предложить пилоту Максу Ферстаппену контракт на £ 1 млрд (пятилетнее соглашение с зарплатой в £ 200 млн в год).

«Ни для кого не секрет, что Эдриан Ньюи – большой поклонник Макса. В таком случае вполне логично услышать о таком предложении. Но я сомневаюсь, что сумма так высока, особенно учитывая текущую стоимость акций «Астон Мартин». Говорят, что предложение было выгодным. Но мы не знаем, существовало ли оно на самом деле», –приводит слова Марко Motorsport-Total.

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