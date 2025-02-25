Марко высказался о слухе про контракт в £ 1 млрд Ферстаппену за переход в «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением по поводу слухов о готовности британской команды «Астон Мартин» предложить пилоту Максу Ферстаппену контракт на £ 1 млрд (пятилетнее соглашение с зарплатой в £ 200 млн в год).

«Ни для кого не секрет, что Эдриан Ньюи – большой поклонник Макса. В таком случае вполне логично услышать о таком предложении. Но я сомневаюсь, что сумма так высока, особенно учитывая текущую стоимость акций «Астон Мартин». Говорят, что предложение было выгодным. Но мы не знаем, существовало ли оно на самом деле», –приводит слова Марко Motorsport-Total.

Авария Макса Ферстаппена на старте виртуальной гонки: