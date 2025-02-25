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В России появятся новые дорожные знаки

В России появятся новые дорожные знаки
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В базе данных Росстандарта опубликован пакет изменений в ГОСТ Р 52289, который описывает правила организации дорожного изменения, и из него следует, что вскоре на дорогах России появятся новые знаки, сообщает «Коммерсантъ».

Изменение 1 в ГОСТ Р 52289

Изменение 1 в ГОСТ Р 52289

Фото: Росстандарт

Так, согласно поправкам, вводится знак «Глухие», который будет сообщать о слабослышащих или неслышащих пешеходах, а знаки «Рекомендуемое ограничение скорости» могут быть объединены с графикой «Искусственная неровность». Также добавлена вертикальная версия знака «Стоп-линия», указатель срока действия знака теперь может состоять из месяцев.

Отмечается, что обязательными новые стандарты станут 1 января 2026 года, однако в отдельных регионах могут быть введены раньше этой даты. Так, по подсчётам властей Москвы, новые правила позволят демонтировать более 55 тыс. знаков.

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