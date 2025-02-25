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Льюис Хэмилтон первым сядет за руль новой «Феррари» на тестах в Бахрейне

Льюис Хэмилтон первым сядет за руль новой «Феррари» на тестах в Бахрейне
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Команда Формулы-1 «Феррари» подтвердила график работы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера на предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 26 по 28 февраля.

Первым 26 февраля на трассе появится Льюис Хэмилтон, а после обеда его сменит Шарль Леклер. График на второй и третий день тестов пока не сообщается.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.

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