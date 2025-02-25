В «Мерседесе» показали первые «живые» фотографии болида W16

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые фотографии с обкатки машины W16, которую коллектив будет использовать в сезоне 2025 года.

Шейкдаун новой машины прошёл в Бахрейне, за рулём нового болида побывали оба пилота, и Джордж Расселл, и Андреа Кими Антонелли.

Фото: Mercedes AMG F1

Фото: Mercedes AMG F1

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 стартуют в Бахрейне завтра, 26 февраля, и продлятся три дня. В первый тестовый день с утра за руль сядет Антонелли, а после обеда его сменит Расселл.

«Мерседес» стал четвёртым в Кубке конструкторов по итогам 2024 года. Джордж Расселл стал шестым в личном зачёте, Льюис Хэмилтон — седьмым. В нынешнем сезоне команду представят Расселл и новичок серии — итальянец Андреа Кими Антонелли.