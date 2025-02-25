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В «Кадиллаке» объявят состав пилотов на сезон-2026 в середине года

В «Кадиллаке» объявят состав пилотов на сезон-2026 в середине года
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84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1 Марио Андретти сообщил о сроках официального объявления о составе гонщиков «Кадиллака» на сезон-2026.

«Работа по выбору пилотов идёт давно. Думаем об этих вещах каждый день. Думаю, мы сделаем официальное заявление в середине года. Конечно, мы рассматриваем аспекты каждой из возникающих возможностей. Задача в том, чтобы посадить за руль американского гонщика и ещё одного опытного пилота рядом с ним, как я и говорил ранее», — приводит слова Марио Андретти Motorsport.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году, станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок».

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