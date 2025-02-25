В «Ред Булл» показали первые фотографии нового болида на трассе

Команда Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала в социальных сетях фотографии с обкатки нового болида, которая состоялась сегодня, 25 февраля, на трассе в Бахрейне.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Ранее австрийская команда поделилась графиком работы на предсезонных тестах. Первым 26 февраля на трассе изначально должен был появиться Макс Ферстаппен, однако в команде решили полярно изменить график работы. Первым за руль нового болида «Ред Булл» в среду сядет Макс Ферстаппен, а после обеда его сменит Лиам Лоусон. 27 февраля весь день отработает Лоусон, а закроет программу тестов Макс Ферстаппен.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.

Лиам присоединился к «Ред Булл» 19 декабря 2024 года, заменив мексиканца Серхио Переса, который выступал в составе «быков» с 2021 года.