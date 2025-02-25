Суд по иску Фелипе Массы к ФИА о чемпионате 2008 года состоится в октябре

Суд по делу бывшего пилота Формулы-1 Фелипе Массы состоится в октябре 2025 года. Об этом сообщает RaceFans.

Первые слушания пройдут в Высоком суде Лондона в первые дни октября. Напомним, Масса требует компенсации от ФИА за её действия после Гран-при Сингапура 2008 года, из-за которых он проиграл шесть очков в чемпионате тогда выступавшему за «Макларен» Льюису Хэмилтону. По итогам сезона Масса уступил Льюису один балл.

По мнению экс-пилота «Феррари», ФИА могла быстрее отреагировать на подозрения в подтасовке результатов Гран-при Сингапура, что помешало Массе выиграть титул в 2008 году.

Напомним, на Гран-при Сингапура – 2008 команда «Рено» подстроила аварию Нельсиньо Пике, чтобы Фернандо Алонсо смог одержать победу. В той гонке Масса столкнулся с проблемами на пит-стопе, сошёл и во многом из-за этого упустил победу в чемпионате.