Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» рассталась с чемпионом Формулы-3

«Альпин» рассталась с чемпионом Формулы-3
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик Формулы-2 Виктор Мартинс покинул молодёжную программу «Альпин». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мартинс завоевал титул чемпиона Формулы-3 сезона 2022 года, после чего перебрался в Формулу-2. В главной ступени на пути к Формуле-1 Мартинс на протяжении двух сезонов сумел одержать лишь две победы, завершив сезон-2023 на пятой позиции, а сезон-2024 и вовсе на седьмой.

Напомним, боевыми пилотами «Альпин» в сезоне-2025 будут француз Пьер Гасли и австралиец Джек Дуэн. Резервными пилотами являются аргентинец Франко Колапинто и представитель Эстонии Пол Арон.

Мартинс следующий сезон проведёт в Формуле-2, однако уже без поддержки французского концерна. Виктор будет третий сезон подряд выступать за команду «АРТ». Сезон Формулы-2 стартует в середине марта в Мельбурне.

Материалы по теме
Формуле-1 действительно 75 лет? Или только 44? Запутанная история
Формуле-1 действительно 75 лет? Или только 44? Запутанная история
Комментарии
Новости. Формула-2 / Младшие серии
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android