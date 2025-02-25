«Альпин» рассталась с чемпионом Формулы-3

Французский гонщик Формулы-2 Виктор Мартинс покинул молодёжную программу «Альпин». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Мартинс завоевал титул чемпиона Формулы-3 сезона 2022 года, после чего перебрался в Формулу-2. В главной ступени на пути к Формуле-1 Мартинс на протяжении двух сезонов сумел одержать лишь две победы, завершив сезон-2023 на пятой позиции, а сезон-2024 и вовсе на седьмой.
Напомним, боевыми пилотами «Альпин» в сезоне-2025 будут француз Пьер Гасли и австралиец Джек Дуэн. Резервными пилотами являются аргентинец Франко Колапинто и представитель Эстонии Пол Арон.
Мартинс следующий сезон проведёт в Формуле-2, однако уже без поддержки французского концерна. Виктор будет третий сезон подряд выступать за команду «АРТ». Сезон Формулы-2 стартует в середине марта в Мельбурне.
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