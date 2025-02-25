Ферстаппен: у меня нет целей на сезон-2025

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о съёмочном дне и обкатке нового болида, которую команда провела сегодня в Бахрейне.

«Было приятно вернуться на трассу в Бахрейне ради этого съёмочного дня, прежде чем мы отправимся на тесты. Приятно снова сесть за руль и впервые опробовать машину RB21. Я проехал несколько кругов. Но сегодня основное внимание уделялось тому, чтобы освоиться в машине, посмотреть, что подходит, а затем мы будем узнавать о машине всё больше на протяжении ближайших нескольких дней.

Мы знаем, с чем столкнулись в прошлом году, поэтому будет важно оценить темп во время тестов и посмотреть, смогли ли мы прибавить. У нас не так много времени до первой гонки, поэтому за время тестов мы надеемся набрать большой километраж, чтобы понять, в чём мы можем прибавить.

Сейчас у меня нет целей на сезон, поскольку мы не знаем, насколько мы конкурентоспособны, но я с нетерпением жду возвращения к гонкам, особенно этапов в Спа и Зандворте, которые являются моими любимыми в календаре», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Предсезонные тесты стартуют в Бахрейне завтра, 26 февраля.