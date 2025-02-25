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Лиам Лоусон рассказал о первых впечатлениях от машины «Ред Булл» 2025 года

Лиам Лоусон рассказал о первых впечатлениях от машины «Ред Булл» 2025 года
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Новозеландский новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился первыми впечатлениями от машины 2025 года, получившей индекс RB21.

«Первые впечатления очень хорошие, всегда волнительно впервые сесть за руль. Я никогда не начинал полноценный сезон в Формуле-1, так что подготовка и дни, вроде этого съёмочного идут мне на пользу. Мы узнаём новую машину, пока с RB 21 всё хорошо, а следующие три дня тестов будут невероятно полезными. Я с нетерпением жду возможности поехать на Гран-при, провести перед этим полноценный предсезонный этап с командой и по ходу дела чему-то научиться. Для меня это не новая команда, я многих знаю, и я рад работать с этими талантливыми людьми. Моя цель — быть быстрым и быть в том месте, где это нужно команде. Цель — вернуть Кубок конструкторов в этом году, и, если мы сможем этого добиться, это будет означать, что я выполняю свою часть работы. В совокупности наши цели одинаковы — быть как можно ближе к первому месту», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

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