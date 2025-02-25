Лиам Лоусон рассказал о первых впечатлениях от машины «Ред Булл» 2025 года

Новозеландский новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился первыми впечатлениями от машины 2025 года, получившей индекс RB21.

«Первые впечатления очень хорошие, всегда волнительно впервые сесть за руль. Я никогда не начинал полноценный сезон в Формуле-1, так что подготовка и дни, вроде этого съёмочного идут мне на пользу. Мы узнаём новую машину, пока с RB 21 всё хорошо, а следующие три дня тестов будут невероятно полезными. Я с нетерпением жду возможности поехать на Гран-при, провести перед этим полноценный предсезонный этап с командой и по ходу дела чему-то научиться. Для меня это не новая команда, я многих знаю, и я рад работать с этими талантливыми людьми. Моя цель — быть быстрым и быть в том месте, где это нужно команде. Цель — вернуть Кубок конструкторов в этом году, и, если мы сможем этого добиться, это будет означать, что я выполняю свою часть работы. В совокупности наши цели одинаковы — быть как можно ближе к первому месту», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.