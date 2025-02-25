В «Макларене» объявили график работы Норриса и Пиастри на предсезонных тестах

Команда Формулы-1 «Макларен» подтвердила график работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 26 по 28 февраля.

В первый тестовый день с утра за руль сядет австралиец Оскар Пиастри, а после обеда его сменит Ландо Норрис. Тот же график повторится и в четверг, 27 февраля. В пятницу, 28 февраля, с утра будет работать Ландо Норрис, а Пиастри завершит тестовую программу команды.

Сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

Напомним, по итогам сезона-2024 команда завоевала Кубок конструкторов.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.