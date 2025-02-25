График работы пилотов в первый день предсезонных тестов 2025 года в Бахрейне
Все 10 команд чемпионата Формулы-1 объявили график работы пилотов в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, которые стартуют в среду, 26 февраля.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с графиком:
График работы пилотов на предсезонных тестах 26 февраля
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Оскар Пиастри
|Ландо Норрис
|«Феррари»
|Льюис Хэмилтон
|Шарль Леклер
|«Ред Булл»
|Лиам Лоусон
|Макс Ферстаппен
|«Мерседес»
|Андреа Кими Антонелли
|Джордж Расселл
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|«Альпин»
|Джек Дуэн
|Пьер Гасли
|«Хаас»
|Оливер Берман
|Эстебан Окон
|«Рейсинг Буллз»
|Юки Цунода
|Исак Хаджар
|«Уильямс»
|Александер Албон
|Карлос Сайнс
|«Кик-Заубер»
|Нико Хюлькенберг
|Габриэл Бортолето
Напомним, действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен. Для него титул, завоёванный в 2024 году, стал четвёртым подряд. Обладателем Кубка конструкторов по итогам прошлого сезона стал «Макларен».
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