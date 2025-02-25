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График работы пилотов в первый день предсезонных тестов 2025 года в Бахрейне

График работы пилотов в первый день предсезонных тестов 2025 года в Бахрейне
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Все 10 команд чемпионата Формулы-1 объявили график работы пилотов в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, которые стартуют в среду, 26 февраля.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с графиком:

График работы пилотов на предсезонных тестах 26 февраля

КомандаУтроВечер
«Макларен»Оскар ПиастриЛандо Норрис
«Феррари»Льюис ХэмилтонШарль Леклер
«Ред Булл»Лиам ЛоусонМакс Ферстаппен
«Мерседес»Андреа Кими АнтонеллиДжордж Расселл
«Астон Мартин»Фернандо АлонсоЛэнс Стролл
«Альпин»Джек ДуэнПьер Гасли
«Хаас»Оливер БерманЭстебан Окон
«Рейсинг Буллз»Юки ЦунодаИсак Хаджар
«Уильямс»Александер АлбонКарлос Сайнс
«Кик-Заубер»Нико ХюлькенбергГабриэл Бортолето

Напомним, действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен. Для него титул, завоёванный в 2024 году, стал четвёртым подряд. Обладателем Кубка конструкторов по итогам прошлого сезона стал «Макларен».

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