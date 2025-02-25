График работы пилотов в первый день предсезонных тестов 2025 года в Бахрейне

Все 10 команд чемпионата Формулы-1 объявили график работы пилотов в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, которые стартуют в среду, 26 февраля.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с графиком:

График работы пилотов на предсезонных тестах 26 февраля

Команда Утро Вечер «Макларен» Оскар Пиастри Ландо Норрис «Феррари» Льюис Хэмилтон Шарль Леклер «Ред Булл» Лиам Лоусон Макс Ферстаппен «Мерседес» Андреа Кими Антонелли Джордж Расселл «Астон Мартин» Фернандо Алонсо Лэнс Стролл «Альпин» Джек Дуэн Пьер Гасли «Хаас» Оливер Берман Эстебан Окон «Рейсинг Буллз» Юки Цунода Исак Хаджар «Уильямс» Александер Албон Карлос Сайнс «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг Габриэл Бортолето

Напомним, действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен. Для него титул, завоёванный в 2024 году, стал четвёртым подряд. Обладателем Кубка конструкторов по итогам прошлого сезона стал «Макларен».