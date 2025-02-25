Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Предсезонные тесты Формулы-1: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов

Предсезонные тесты Формулы-1: онлайн-трансляция первого дня и состав пилотов
Комментарии

26 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников первого тестового дня:

КомандаУтроВечер
«Макларен»Оскар ПиастриЛандо Норрис
«Феррари»Льюис ХэмилтонШарль Леклер
«Ред Булл»Лиам ЛоусонМакс Ферстаппен
«Мерседес»Андреа Кими АнтонеллиДжордж Расселл
«Астон Мартин»Фернандо АлонсоЛэнс Стролл
«Альпин»Джек ДуэнПьер Гасли
«Хаас»Оливер БерманЭстебан Окон
«Рейсинг Буллз»Юки ЦунодаИсак Хаджар
«Уильямс»Александер АлбонКарлос Сайнс
«Кик-Заубер»Нико ХюлькенбергГабриэл Бортолето
Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 27 февраля
27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Не началось
Материалы по теме
Кто начнёт сезон фаворитом и чего ждать от Хэмилтона в «Феррари»? 5 интриг тестов Ф-1
Кто начнёт сезон фаворитом и чего ждать от Хэмилтона в «Феррари»? 5 интриг тестов Ф-1
Комментарии
Новости. Формула-1
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android