Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 26 февраля, онлайн-трансляция
26 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартуют предсезонные тесты Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников первого тестового дня:
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Оскар Пиастри
|Ландо Норрис
|«Феррари»
|Льюис Хэмилтон
|Шарль Леклер
|«Ред Булл»
|Лиам Лоусон
|Макс Ферстаппен
|«Мерседес»
|Андреа Кими Антонелли
|Джордж Расселл
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|«Альпин»
|Джек Дуэн
|Пьер Гасли
|«Хаас»
|Оливер Берман
|Эстебан Окон
|«Рейсинг Буллз»
|Юки Цунода
|Исак Хаджар
|«Уильямс»
|Александер Албон
|Карлос Сайнс
|«Кик-Заубер»
|Нико Хюлькенберг
|Габриэл Бортолето
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