«Дьявол кроется в деталях». Хорнер — о схожести прошлогодней машины с болидом 2025 года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о схожести машин 2024 и 2025 годов.

«RB21 визуально очень похожа на RB20, но дьявол кроется в деталях. Почти каждая поверхность, каждый отдельный компонент был изменён, модернизирован, доработан и улучшен. Таким образом, в следующие несколько дней мы получим представление, чего нам удалось достичь в ходе этих изменений», — приводит слова Кристиана Хорнера The Race.

Ранее австрийская команда поделилась графиком работы на предсезонных тестах. Первым 26 февраля на трассе изначально должен был появиться Макс Ферстаппен, однако в команде решили полярно изменить график работы. Первым за руль нового болида «Ред Булл» в среду сядет Лиам Лоусон, а после обеда его сменит Макс Ферстаппен. 27 февраля весь день отработает Лоусон, а закроет программу тестов Макс Ферстаппен.