Деймон Хилл назвал особенность своей карьеры, которая вряд ли произойдёт в современной Ф-1

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл рассказал об одной особенности своей карьеры, которая вряд ли случится в современной Формуле-1.

«Я начал свою карьеру в Формуле-1, когда мне было за 30 лет. Это безумие. Сейчас никто не подпишет контракт с парнем в Формуле-1, которому за 30», — приводит слова Деймона Хилла F1oversteer.

В нынешнем сезоне в Формуле-1 в возрасте 18 лет дебютирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Самым молодым гонщиком в истории является нынешний четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен — он дебютировал в чемпионате в возрасте 17 лет и пяти месяцев.

Деймон Хилл был первым в истории пилотом, сумевшим повторить достижение отца-чемпиона мира. Позднее это удалось Нико Росбергу в 2016 году.