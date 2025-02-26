Йос Ферстаппен заявил о желании выиграть чемпионат по ралли

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, высказался о своём участии в ралли.
«У меня получается 18 или 19 гонок за сезон. Я часто бываю вдали от дома. 10 лет назад я даже подумать не мог, что так часто буду участвовать в ралли. Но мне это необходимо, я получаю от этого удовольствие. Макс в ралли? На данный момент точно нет. Я не думаю, что сейчас ему это интересно. Но если он соберётся вдруг выступить, уверен, он будет готов.
Я начал участвовать в ралли всего несколько лет назад и не думал, что так быстро смогу оказаться на первых позициях. Если бы я был пятым или шестым, то просто продолжал бы заниматься этим в качестве хобби. Но в этом году это нечто большее. Цель — выиграть этот чемпионат», — приводит слова Ферстаппена-старшего RacingNews365.
Ранее Йос в доминирующем стиле одержал победу на Ралли Хаспенгау, этапе чемпионата Бельгии по ралли.
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