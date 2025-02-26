Самый известный механик «Ред Булл» покинул свою должность

Главный механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас объявил о том, что покинул свою должность перед стартом сезона-2025.

Николас проработал в боксах Формулы-1 13 сезонов, провёл вместе с «Ред Булл» 233 Гран-при. О своём уходе Николас объявил в социальных сетях.

«Это карьера, которой я невероятно горжусь, оглядываясь назад. Спасибо всем, кто был частью этого удивительного путешествия! В течение последнего десятилетия моей жизни мне очень повезло работать с невероятной группой людей, в команде, подобной которой нет ни у кого другого. Сегодня я рад объявить, что я возьму на себя новую захватывающую роль — после команды», — написал Николас в соцсетях.

В марте у Николаса выходит книга, посвящённая работе механика в паддоке Формулы-1.