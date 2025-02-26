Экс гоночный инженер Леклера высказался о предстоящем соперничестве Шарля с Хэмилтоном

Хави Маркос, бывший гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, поделился мнением о предстоящем соперничестве между его бывшим подопечным и новичком «Скудерии» семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Победить Шарля непросто. Хэмилтону потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к стилю «Феррари». Безусловно, Льюис великолепен, поэтому я не думаю, что у него возникнут какие-либо проблемы. Шарль находится на действительно высоком уровне, и мне очень интересно посмотреть, как пройдёт первая гонка», — приводит слова Маркоса издание Pit Debrief.

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