Андреа Кими Антонелли вынес оценку новому болиду «Мерседеса»

18-летний итальянский пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями от нового автомобиля немецкой команды. «Мерседес» представил новинку 24 февраля. Машина получила индекс W16.

«Как же круто!» — написал Антонелли на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото болида.

Напомним, «Мерседес» занял четвёртое место в Кубке конструкторов по итогам прошлого сезона. Джордж Расселл стал шестым в личном зачёте, Льюис Хэмилтон, который в новом сезоне будет выступать за «Феррари», — седьмым.

Ранее бывший гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера высказался о предстоящем соперничестве монегаска с Хэмилтоном.

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