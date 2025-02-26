«Склонен к ошибкам и нет прогресса за четыре года». Уиндзор — об одном из пилотов Ф-1

Авторитетный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о гонщике «Уильямса» Александере Албоне.

«Помню, как снимал видео об Алексе несколько лет назад. Видео было основано на некоторых кадрах, которые «Ред Булл» опубликовал во время его тестов в Сильверстоуне. Он прекрасно чувствует, здорово работает ногами и руками, он действительно хорош. Но я не уверен, что он добился прогресса за последние три-четыре года. Он склонен к ошибкам, и это всегда будет иметь место», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Переса.

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