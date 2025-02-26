Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Склонен к ошибкам и нет прогресса за четыре года». Уиндзор — об одном из пилотов Ф-1

«Склонен к ошибкам и нет прогресса за четыре года». Уиндзор — об одном из пилотов Ф-1
Комментарии

Авторитетный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о гонщике «Уильямса» Александере Албоне.

«Помню, как снимал видео об Алексе несколько лет назад. Видео было основано на некоторых кадрах, которые «Ред Булл» опубликовал во время его тестов в Сильверстоуне. Он прекрасно чувствует, здорово работает ногами и руками, он действительно хорош. Но я не уверен, что он добился прогресса за последние три-четыре года. Он склонен к ошибкам, и это всегда будет иметь место», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Переса.

Материалы по теме
Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Переса

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Формула-1
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android