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Новый болид «Кик-Заубера» последним из машин Ф-1 2025 года дебютировал на трассе. Фото

Новый болид «Кик-Заубера» последним из машин Ф-1 2025 года дебютировал на трассе. Фото
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила автомобиль на новый сезон. Болид дебютировал на трассе в Бахрейне.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Фото: Clive Mason/Getty Images

Напомним, пилотами команды в новом сезоне будут бразилец Габриэл Бортолето и немец Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне гоночный коллектив занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. За команду тогда выступал вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас, занявший 22-е место в общем зачёте, и представитель Китая Гуаньюй Чжоу, который стал 20-м.

Ранее оценку новому болиду «Мерседеса» вынес гонщик немецкой команды Андреа Кими Антонелли.

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