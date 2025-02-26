Третий этап Sochi Drift Challenge сезона-2024/2025 завершился в Усть-Лабинске

22 и 23 февраля на СТК «Пилот» (Краснодарский край) прошёл третий этап Чемпионата Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge. Заявки на участие подали 72 пилота из 21 города России и Республики Беларусь.

Мороз «-16» и летние шины – это комбо, которое простимулировало всех участников, судей, персонал и зрителей проявить твёрдость характера и доказать любовь к дрифту. Силами специалистов гоночное полотно было приведено в идеальное для летних шин состояние. Суровые погодные условия испытывали технику и добавляли задач механикам: эффект от прогревов быстро заканчивался, давление в шинах стремительно падало, что вносило коррективы в тактику команд.

Фото: Пресс-служба Sochi Drift Challenge

В субботу, 22 февраля, на старт квалификации вышли 59 участников. В плотной борьбе за право попасть в парные заезды оказались пять пилотов, набравших одинаковое количество баллов – 88. Судьям пришлось применять дополнительные меры и специализированный подсчёт очков, чтобы собрать пелотон на 23 февраля.

Победителем квалификации стал москвич Никита Шиков на BMW E36 (Carville Racing) с максимальными 100 баллами за проезд, идеально реализовавший судейское задание. Однако боевая машина подвела пилота сломанной коробкой передач, что поставило под угрозу участие в парных заездах. На выручку пришёл его

сокомандник Григорий Бурлуцкий, на BMW E46 которого Никита Шиков провёл в итоге воскресный соревновательный день, завершившийся для Никиты вышедшей из строя второй коробкой передач подряд.

Анонсируемый самый мощный дрифткар в мире 1646-сильный Dodge Viper SRT «BERSERKER» Александра Абрамова произвёл фурор как среди зрителей, так и среди участников и привёл пилота на вторую строчку таблицы итогов квалификации. В топ-32 питерский пилот уступил Ивану Седых из Ростова-на-Дону.

Обидное распрямление Вахрушева Матвея, неожиданные ноли Спирина Евгения, технический сход Кубасова Даниила, сложности с автомобилем у Романа Тиводара на протяжении всех заездов – непредсказуемые итоги выступлений опытных пилотов. Судьями был отмечен самоотверженный и красивый дрифт от питерцев Александра Мезенцева и Ильи Полищука в топ-32.

Фото: Пресс-служба Sochi Drift Challenge

Всех заставил понервничать пилот команды Nica Drift Team Лоптев Богдан (г. Екатеринбург), BMW 3E46 которого выключилась на полном ходу, раздвинула бетонные блоки и взлетела, выполнив сальто и приземлившись на крышу. Пилот в порядке, а машина потребует значительных усилий для её восстановления.

На первое место подиума второй раз за сезон поднялся Гавриков Ярослав (г. Домодедово) на BMW E36 (команда Legal Band), второе место занял представитель команды КонтинентПак Вторушев Владислав (г. Санкт-Петербург) на BMW E30 и завершил тройку призёров Никита Сальцев из г. Воронежа на BMW E30.

Фото: Пресс-служба Sochi Drift Challenge

В командном зачёте места распределились следующим образом:

КонтинентПак (267 баллов) – первое место;

Legal Band (253 балла) – второе место;

White Drift x Oofkos (240 баллов) – третье место.

У команд остался один месяц, чтобы подготовиться к финальному четвёртому этапу, который состоится 22-23 марта на СТК «Пилот» и завершит шестой сезон зимне-летнего Чемпионата по дрифту.

Главные новости дня: