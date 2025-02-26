Все болиды Формулы-1 2025 года дебютировали на трассе. Фото машин всех команд
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На Международном автодроме Бахрейна сегодня, 26 февраля, стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы-1. На обкатках перед ними, а также сегодня на трассе дебютировали последние машины 2025 года, которые прежде ещё не были показаны вживую болельщикам и журналистам. Теперь продемонстрированы все 10 настоящих болидов, которые будут принимать участие в сезоне-2025 Формулы-1. Предлагаем вам ознакомиться с фотографиями всех машин в новой галерее «Чемпионата».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне, прочитать которую можно по следующей гиперссылке:
Формула-1. Предсезонные тесты в Бахрейне. Первый день. Онлайн-трансляция
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