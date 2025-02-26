Болид Лоусона развернуло на трассе на предсезонных тестах в Бахрейне

В настоящий момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты Формулы-1. За час до окончания утренней сессии болид гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона развернуло на трассе, из-за чего он вылетел в гравий. В результате инцидента никто не пострадал. Спортсмен быстро смог продолжить выступление.

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Напомним Лоусон стал боевым пилотом «Ред Булл» вместо мексиканца Серхио Переса. В новом сезоне он будет выступать вместе с нидерландцем Максом Ферстаппеном.

Предсезонные тесты будут продолжаться до 28 февраля.

Ранее о схожести машин «Ред Булл» 2024 и 2025 годов высказался руководитель команды Кристиан Хорнер.

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