АвтоВАЗ показал кросс-универсал Lada Iskra

АвтоВАЗ показал автомобиль Lada Iskra в кузове кросс-универсал — новинка появилась в здании завода, а её фотография позднее появилась в Сети. На снимках Lada Iskra SW Cross представлена в цвете «Табаско», причём эксперты заметили на автомобиле противотуманные фары и датчик бесключевого доступа, из чего можно сделать вывод, что выставлен экземпляр в одной из самых топовых комплектациях.

Lada Iskra была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Тогда автомобиль дебютировал в виде седана, а позднее, помимо кросс-универсала, ожидается универсал. Оснащается автомобиль 1,6-литровым двигателем, который в базовой комплектации в паре с пятиступенчатой коробкой передач будет выдавать 90 лошадиных сил, а в более мощных исполнениях — 106.

Кроме того, у Iskra есть гоночная версия, подготовленная специально для ледовых гонок и дебютировавшая на «Гонке чемпионов». У неё облегченный кузов, вварной каркас безопасности, специальные амортизаторы и более жёсткие пружины. Кроме того, за счёт применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня, рабочий объём двигателя увеличен с 1,6 до 1,8 литра, а мощность — до 173 л. с.