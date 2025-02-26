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Льюис Хэмилтон сравнил себя в 27-летнем возрасте и Шарля Леклера

Льюис Хэмилтон сравнил себя в 27-летнем возрасте и Шарля Леклера
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Семикратный чемпион Формулы-1 и новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своём товарище по команде монегаске Шарле Леклере.

«У нас отличные отношения с Шарлем. Я просто пытаюсь понаблюдать за тем, как он работает. Он большой профессионал. Его явно любят в этой команде, и он здорово вписался в неё. Он очень быстр, и я прекрасно осознаю это. Я говорил вам в Бахрейне много лет назад, что его ждёт блестящее будущее. Ему всего 27. Шарль очень зрелый для своего 27-летнего возраста. Вероятно, более зрелый, чем я, когда мне было 27», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

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