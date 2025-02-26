Джордж Расселл: Норрис сказал, что «Макларен» много отыграл за зиму

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления «Макларена» в предстоящем сезоне.

«Думаю, «Макларен» будет силён. Ландо сказал, что они много отыграли за зиму, он выглядит уверенно. Мы все хотим плотной борьбы. Большего и желать нельзя», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

В минувшем сезоне «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов впервые с 1998 года. Британец Ландо Норрис стал вице-чемпионом, уступив лишь звёздному нидерландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Австралиец Оскар Пиастри стал пятым.

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