Хэмилтон высказался о сотрудничестве с Леклером в «Феррари»

Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о сотрудничестве с товарищем по команде Шарлем Леклером.

«Конечно, победить его будет непросто, особенно в его родных стенах. Но мы будем работать сообща, чтобы убедиться, что с машиной всё в порядке, а команда движется вперёд. Надеюсь, у нас будут отличные гонки», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Week.

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона 2024 года.

Ранее Хэмилтон сравнил себя в 27-летнем возрасте и Леклера, которому 27 лет в настоящий момент.

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