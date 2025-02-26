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Хорнер впервые прокомментировал освистывание «Ред Булл» на презентации Ф-1 в Лондоне

Хорнер впервые прокомментировал освистывание «Ред Булл» на презентации Ф-1 в Лондоне
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал освистывание команды на общей презентации Формулы-1, состоявшейся в феврале в Лондоне (Великобритания).

«Представление машины похоже на представление выездной формы на домашнем стадионе соперников. Болельщики всегда будут поддерживать команды и пилотов, которые хотят поддерживать, а мы, очевидно, долгие годы были главными протагонистами.

Думаю, единственным разочарованием стал приём Макса, четырёхкратного чемпиона мира. Это было разочаровывающе. В спорте всегда есть место страсти, и если бы презентация была в Нидерландах, приём, очевидно, был бы иным», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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