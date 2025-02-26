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«Хаас» вернулся к прежней версии пит-уолла после двукратного сокращения в 2023 году

«Хаас» вернулся к прежней версии пит-уолла после двукратного сокращения в 2023 году
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» во время предсезонных тестов в Бахрейне вернулась к использованию большого пит-уолла. Напомним, с сезона 2023 года «Хаас» перешёл на укороченную (трёхместную) версию командного мостика, что позволяло коллективу США экономить порядка $ 250 тыс. в год на транспортных расходах.

Прошлая версия пит-уолла выглядела так:

Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images

По сведениям издания Autosport, «Хаас» принял решение перейти на шестиместный пит-уолл в связи с расширением штата сотрудников. С середины прошлого сезона владелец американской команды Джин Хаас осуществлял дополнительные инвестиции в коллектив.

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