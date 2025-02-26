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Предсезонные тесты в Бахрейне прерваны красными флагами из-за отключения электричества

Предсезонные тесты в Бахрейне прерваны красными флагами из-за отключения электричества
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26 ферваля 2025 года в Бахрейне стартовали предсезонные тесты Формулы-1. На данный момент заезды прерваны красными флагами, так как на трассе отключилось электричество.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.878
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.204
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.373

Пилот «Мерседеса»» Андрея Кими Антонелли показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был новичок «Ред Булл» Лиам Лоусон. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий «Уильямс». Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон был пятым.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.42,000 (78 кругов);
2. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,132 (58);
3. Александер Албон («Уильямс») +0,145 (63);
4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,182 (78);
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,406 (70);
6. Джек Дуэн («Альпин») +0,413 (68);
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,446 (46);
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,656 (66);
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,741 (55);
10. Оливер Берман («Хаас») +4,094 (72).

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Новости. Формула-1
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