Предсезонные тесты в Бахрейне прерваны красными флагами из-за отключения электричества

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26 ферваля 2025 года в Бахрейне стартовали предсезонные тесты Формулы-1. На данный момент заезды прерваны красными флагами, так как на трассе отключилось электричество.

Пилот «Мерседеса»» Андрея Кими Антонелли показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был новичок «Ред Булл» Лиам Лоусон. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий «Уильямс». Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон был пятым.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.42,000 (78 кругов);

2. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,132 (58);

3. Александер Албон («Уильямс») +0,145 (63);

4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,182 (78);

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,406 (70);

6. Джек Дуэн («Альпин») +0,413 (68);

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,446 (46);

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,656 (66);

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,741 (55);

10. Оливер Берман («Хаас») +4,094 (72).