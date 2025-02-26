Общее фото пилотов Формулы-1 перед стартом сезона-2025

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Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях опубликовала общее фото пилотов «Королевских гонок», которые примут участие в новом сезоне Формулы-1.

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри

2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон

3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон

4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли

5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл

6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн

7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман

8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар

9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс

10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето

В данный момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты.