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Общее фото пилотов Формулы-1 перед стартом сезона-2025

Общее фото пилотов Формулы-1 перед стартом сезона-2025
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Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях опубликовала общее фото пилотов «Королевских гонок», которые примут участие в новом сезоне Формулы-1.

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман
8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар
9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс
10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето

В данный момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:30.878
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.204
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.373
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