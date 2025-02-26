Нико Хюлькенберг досрочно закончил утренние тесты Формулы-1 из-за травмы

37-летний немецкий автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Кик-Заубер», Нико Хюлькенберг закончил досрочно своё выступление на предсезонных тестах «Королевских гонок» в Бахрейне из-за травмы глаза, сообщило издание Motorsport-Magazin.

«Из-за того, что во время работы с машиной ему в глаз попала частица какого-то элемента, пилоту пришлось обратиться за медицинской помощью. Хюлькенберг пропустил последние полчаса утренних заездов и пресс-конференцию, на которую он был запланирован.

Однако после непродолжительной медицинской помощи он смог получить разрешение на участие в дальнейших тестах. Ничто не должно помешать ему принять участие во второй день. Во второй половине дня Габриэл Бортолето, как и планировалось, занял место в кокпите «Кик-Заубера», — говорится в статье.