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Нико Хюлькенберг досрочно закончил утренние тесты Формулы-1 из-за травмы

Нико Хюлькенберг досрочно закончил утренние тесты Формулы-1 из-за травмы
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37-летний немецкий автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Кик-Заубер», Нико Хюлькенберг закончил досрочно своё выступление на предсезонных тестах «Королевских гонок» в Бахрейне из-за травмы глаза, сообщило издание Motorsport-Magazin.

«Из-за того, что во время работы с машиной ему в глаз попала частица какого-то элемента, пилоту пришлось обратиться за медицинской помощью. Хюлькенберг пропустил последние полчаса утренних заездов и пресс-конференцию, на которую он был запланирован.

Однако после непродолжительной медицинской помощи он смог получить разрешение на участие в дальнейших тестах. Ничто не должно помешать ему принять участие во второй день. Во второй половине дня Габриэл Бортолето, как и планировалось, занял место в кокпите «Кик-Заубера», — говорится в статье.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
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