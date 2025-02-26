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В «Мерседесе» содрали номер Хэмилтона на генераторе во время тестов в Бахрейне

В «Мерседесе» содрали номер Хэмилтона на генераторе во время тестов в Бахрейне
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В команде Формулы-1 «Мерседес» во время отключения электричества на трассе в Бахрейне по ходу предсезонных тестов на генераторе обнаружили номер «44», под которым выступал бывший гонщик коллектива и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, перешедший в «Феррари». Один из механиков, увидевший номер гонщика, отодрал наклейку с крышки генератора.

Фото: Telegram-канал «Формула-1 | Мемы, новости»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был новичок «Ред Булл» Лиам Лоусон. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий «Уильямс». Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон был пятым.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:42,000 (78 кругов)
2. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0.132 (58)
3. Александер Албон («Уильямс») +0.145 (63)
4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.182 (78)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.406 (70)
6. Джек Дуэн («Альпин») +0.413 (68)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.446 (46)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.656 (66)
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.741 (55)
10. Оливер Берман («Хаас») +4.094 (72)

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Идёт
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30.430
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.244
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