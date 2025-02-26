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Расселл — об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: мы смотрим вперёд, а не назад

Расселл — об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: мы смотрим вперёд, а не назад
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», ответил, как изменились ощущения внутри коллектива после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Естественно, ощущения внутри команды действительно изменились после ухода Льюиса. Хэмилтон — яркая личность как на трассе, так и вне её. Все в команде очень рады началу новой главы.

Как команда, мы можем вспоминать о нём с теплотой, и я также благодарен за то, что у меня была возможность быть его напарником в течение трёх лет и многому у него научиться, а также работать с ним лицом к лицу в течение трёх лет. Это похоже на завершение главы, но потом ты с нетерпением ждешь следующего путешествия.

Я очень благодарен «Мерседесу» за то, что мы смотрим вперёд, а не назад», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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