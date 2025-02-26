Алексей Попов посоветовал фанатам не спешить с выводами по итогам предсезонных тестов Ф-1

Известный российский комментатор Алексей Попов посоветовал фанатам не спешить с выводами по итогам предсезонных тестов Формулы-1, который в данный момент проходят в Бахрейне.

«Сейчас, когда стартовали тесты, все болельщики естественно с замиранием сердца следят за результатами. Но! Дабы заранее не расстраиваться (или не радоваться) результатам любимых пилотов и команд — простое напоминание.

Вот коллеги сделали очень наглядную таблицу. И не по одной сессии, а по итогам всех прошлогодних предсезонных тестов. Также — 3 дня, 24 часа рулежки. Слева — лучший круг каждого шасси. А вот справа — итоговая позиция команды в Кубке Конструкторов после всего сезона. Можно много сравнивать, но обратите внимание на два примера:

Фото: the-race.com

«Кик-Заубер». Летит на тестах. 3 время! По факту: худшая машина-2024, вообще никуда не ехала, стоила карьеры Боттасу и Чжоу, которые вылетели из боевых в тестеры.

«Макларен». Только седьмые. Опять рецидив после хорошей концовки-2023. По факту: резко прибавили по ходу сезона. Первые победы Пиастри, борьба за титул Норриса. Кубок конструкторов в Уокинге впервые за четверть века!

Выводы? Следим за тестами, понятно. Но без фанатизма. Всё будет не так. Ну или не совсем так», — написал Алексей в своём Telegram-канале «Гаснут Огни».