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Норрис стал лучшим по итогам первого дня тестов Формулы-1, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:30’.430 (52 круга);

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.157 (70);

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.244 (74);

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.448 (71);

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.525 (68);

6. Пьер Гасли («Альпин») +0.923 (72);

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.998 (78);

8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.130 (58);

9. Александер Албон («Уильямс») +1.143 (68);

10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.180 (78);

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.201 (76);

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.260 (59);

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.404 (70);

14. Джек Дуэн («Альпин») +1.411 (68);

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.444 (46);

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.519 (42);

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1.654 (66);

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.739 (55);

19. Эстебан Окон («Хаас») +3.170 (88);

20. Оливер Берман («Хаас») +5.092 (72).