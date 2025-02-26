Норрис стал лучшим по итогам первого дня тестов Формулы-1, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:30’.430 (52 круга);
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.157 (70);
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.244 (74);
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.448 (71);
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.525 (68);
6. Пьер Гасли («Альпин») +0.923 (72);
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.998 (78);
8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.130 (58);
9. Александер Албон («Уильямс») +1.143 (68);
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1.180 (78);
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.201 (76);
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.260 (59);
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.404 (70);
14. Джек Дуэн («Альпин») +1.411 (68);
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.444 (46);
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.519 (42);
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1.654 (66);
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.739 (55);
19. Эстебан Окон («Хаас») +3.170 (88);
20. Оливер Берман («Хаас») +5.092 (72).