Авторитетные члены Всемирного совета ФИА не были допущены до совещания по ГП Монако — ВВС

Британское издание BBC сообщило, что часть авторитетных сотрудников Всемирного совета Международной автомобильной федерации (ФИА) по автоспорту не были допущены до собрания организации по поводу изменений в проведении Гран-при Монако Формулы-1.

Роберт Рид, выполняющий функции заместителя президента ФИА по спорту, и Дэвид Ричардс, являющийся представителем Великобритании, не были допущены до голосования из-за отказа подписать новый договор о неразглашении (NDA).

Инсайдеры и журналисты уточняют, что разница между старой версией документа о неразглашении и новой неизвестна, но Рид и Ричардс подписывали старую версию NDA. По регламенту, они были обязаны отдать свои голоса за введение двух обязательных пит-стопов в Монако.