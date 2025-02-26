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Макс Ферстаппен — об ощущениях от машины «Ред Булл»: исключительно положительные сюрпризы

Макс Ферстаппен — об ощущениях от машины «Ред Булл»: исключительно положительные сюрпризы
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ощущения от болида после первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30.430
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.244

«Судя по тому, как я сегодня пилотировал, всё прошло хорошо. Остались только исключительно приятные сюрпризы, что было очень хорошо. Мы пока не знаем наш настоящий темп, но всё работает хорошо, и машина делает то, что я от неё хочу.

Всё под контролем, и это то, на что мы действительно можем надеяться в начале тестов. Мы постоянно учимся и пробуем разные вещи и будем продолжать это делать. Дело не в том, чтобы проехать идеальный круг, а в том, чтобы поработать над нашей программой тестов и понять, в каком направлении нам нужно развивать машину, чтобы взять её под контроль», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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