Марко ответил, мог ли Макс Ферсаппен поставить самый быстрый круг в первый день тестов

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил, мог ли четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен поставить самый быстрый круг в первый день тестов в Бахрейне.

«На своём быстрейшем круге Макс один раз немного потерял машину, так что можно было бы сделать результат чуть лучше. Но в целом мы действительно довольны нашими длинными сериями.

Износ наших шин также был очень хорошим. Машина имеет большую рабочую зону и более предсказуема — особенно для пилотов. Это хорошо», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Ранее Ферстаппен поделился ощущениями от болида команды по итогам первого дня предсезонных тестов.