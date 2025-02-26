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Марко ответил, мог ли Макс Ферсаппен поставить самый быстрый круг в первый день тестов

Марко ответил, мог ли Макс Ферсаппен поставить самый быстрый круг в первый день тестов
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил, мог ли четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен поставить самый быстрый круг в первый день тестов в Бахрейне.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30.430
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.244

«На своём быстрейшем круге Макс один раз немного потерял машину, так что можно было бы сделать результат чуть лучше. Но в целом мы действительно довольны нашими длинными сериями.

Износ наших шин также был очень хорошим. Машина имеет большую рабочую зону и более предсказуема — особенно для пилотов. Это хорошо», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Ранее Ферстаппен поделился ощущениями от болида команды по итогам первого дня предсезонных тестов.

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