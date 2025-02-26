Карлос Сайнс рассказал о впечатлении пилотированием болида «Уильямса»
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», поделился впечатлениями от болида британского коллектива по итогам первого дня предсезонных тестов.
Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30.430
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.244
«В целом, это был позитивный первый день для команды, особенно с учётом того, что некоторые выезда были прерваны из-за отключения электричества. Нам удалось выполнить план по задач на выезда, и мы проехали много кругов, что всегда является главной целью первого дня.
Первые впечатления положительные, но очевидно, что в ближайшие пару дней мы постараемся улучшить баланс машины как на коротких, так и на длинных дистанциях», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.
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