Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: возможно, мы полностью решили прошлогодние проблемы

Хельмут Марко: возможно, мы полностью решили прошлогодние проблемы
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал прогресс коллектива в зимнюю паузу и заявил, что инженерам удалось решить прошлогодние проблемы с болидом.

«Длинные дистанции были действительно конкурентоспособными, почти самыми быстрыми. Автомобиль более предсказуем и реагирует на изменения так, как должен.

Я думаю, что проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом году, в значительной степени решены — или, возможно, даже полностью решены», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Ранее Марко ответил, мог ли Макс Ферсаппен поставить быстрейший круг в первый день тестов.

Материалы по теме
Марко ответил, мог ли Макс Ферсаппен поставить самый быстрый круг в первый день тестов
Комментарии
Новости. Формула-1
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android