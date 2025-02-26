Хельмут Марко: возможно, мы полностью решили прошлогодние проблемы

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал прогресс коллектива в зимнюю паузу и заявил, что инженерам удалось решить прошлогодние проблемы с болидом.

«Длинные дистанции были действительно конкурентоспособными, почти самыми быстрыми. Автомобиль более предсказуем и реагирует на изменения так, как должен.

Я думаю, что проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом году, в значительной степени решены — или, возможно, даже полностью решены», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Ранее Марко ответил, мог ли Макс Ферсаппен поставить быстрейший круг в первый день тестов.