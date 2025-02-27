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Марко — о результатах соперников на тестах: ожидал от «Феррари» и Хэмилтона большего

Марко — о результатах соперников на тестах: ожидал от «Феррари» и Хэмилтона большего
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступления конкурентов по итогам первого дня предсезонных тестов Формулы-1, обсудив форму «Мерседеса», «Макларена» и «Феррари», а также прокомментировав результат семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 26 февраля
26 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30.430
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.244

«Макларен» был очень последовательным и быстрым, как и «Мерседес». Более низкие температуры, возможно, могли бы объяснить, почему «Мерседес» был так быстр сегодня. Что касается «Феррари» и Льюиса Хэмилтона, то я ожидал от них большего. Но для окончательного вердикта ещё слишком рано, потому что осталось ещё два дня тестов. Посмотрим», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

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Комментарии
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