Марко — о результатах соперников на тестах: ожидал от «Феррари» и Хэмилтона большего

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступления конкурентов по итогам первого дня предсезонных тестов Формулы-1, обсудив форму «Мерседеса», «Макларена» и «Феррари», а также прокомментировав результат семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона.

«Макларен» был очень последовательным и быстрым, как и «Мерседес». Более низкие температуры, возможно, могли бы объяснить, почему «Мерседес» был так быстр сегодня. Что касается «Феррари» и Льюиса Хэмилтона, то я ожидал от них большего. Но для окончательного вердикта ещё слишком рано, потому что осталось ещё два дня тестов. Посмотрим», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.