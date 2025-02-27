Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 27 февраля, онлайн-трансляция
Поделиться
27 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 27 февраля
27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Идёт
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
Состав участников второго тестового дня:
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Оскар Пиастри
|Ландо Норрис
|«Феррари»
|Льюис Хэмилтон
|Шарль Леклер
|«Ред Булл»
|Лиам Лоусон
|Лиам Лоусон
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
|Андреа Кими Антонелли
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|«Альпин»
|Пьер Гасли
|Джек Дуэн
|«Хаас»
|Эстебан Окон
|Оливер Берман
|«Рейсинг Буллз»
|Юки Цунода
|Исак Хаджар
|«Уильямс»
|Карлос Сайнс
|Карлос Сайнс
|«Кик-Заубер»
|Нико Хюлькенберг
|Габриэл Бортолето
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
09:03
-
00:02
- 26 февраля 2025
-
23:01
-
22:38
-
22:25
-
21:25
-
21:11
-
20:16
-
19:58
-
19:42
-
18:56
-
18:41
-
18:12
-
17:25
-
17:08
-
16:30
-
16:11
-
15:51
-
15:22
-
15:12
-
14:14
-
13:16
-
12:35
-
12:09
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
06:00
-
00:51
- 25 февраля 2025
-
23:48
-
23:40
-
21:56
-
21:40
-
21:30
-
20:45