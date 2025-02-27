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Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 27 февраля, онлайн-трансляция

Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 27 февраля, онлайн-трансляция
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27 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
Тесты 27 февраля
27 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Идёт
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
3
Макс Ферстаппен
Red Bull

Состав участников второго тестового дня:

КомандаУтроВечер
«Макларен»Оскар ПиастриЛандо Норрис
«Феррари»Льюис ХэмилтонШарль Леклер
«Ред Булл»Лиам ЛоусонЛиам Лоусон
«Мерседес»Джордж РасселлАндреа Кими Антонелли
«Астон Мартин»Фернандо АлонсоЛэнс Стролл
«Альпин»Пьер ГаслиДжек Дуэн
«Хаас»Эстебан ОконОливер Берман
«Рейсинг Буллз»Юки ЦунодаИсак Хаджар
«Уильямс»Карлос СайнсКарлос Сайнс
«Кик-Заубер»Нико ХюлькенбергГабриэл Бортолето
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