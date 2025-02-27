Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Обе машины «Астон Мартин» досрочно завершили 1-й день тестов из-за проблем — Marca

Обе машины «Астон Мартин» досрочно завершили 1-й день тестов из-за проблем — Marca
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» столкнулась с трудностями в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, сообщает издание Marca.

Отмечается, что проблемы не носят механический характер и оба пилота остались довольны машиной. Однако во время утренней сессии с Фернандо Алонсо у AMR25 отказал датчик, на устранение неполадки понадобилось 40 минут. Вечером у Лэнса Стролла некорректно сработала телеметрия, и его попросили досрочно вернуться в боксы.

Также сообщается, что «Астон Мартин» перераспределит нагрузку на оставшиеся дни тестов из-за первого дня.

Материалы по теме
Норрис стал лучшим по итогам первого дня тестов Формулы-1, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Формула-1
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android