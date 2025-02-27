Обе машины «Астон Мартин» досрочно завершили 1-й день тестов из-за проблем — Marca

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» столкнулась с трудностями в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, сообщает издание Marca.

Отмечается, что проблемы не носят механический характер и оба пилота остались довольны машиной. Однако во время утренней сессии с Фернандо Алонсо у AMR25 отказал датчик, на устранение неполадки понадобилось 40 минут. Вечером у Лэнса Стролла некорректно сработала телеметрия, и его попросили досрочно вернуться в боксы.

Также сообщается, что «Астон Мартин» перераспределит нагрузку на оставшиеся дни тестов из-за первого дня.

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