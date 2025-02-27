«Ред Булл» может представить большой пакет обновлений в финальный день тестов

Команда Формулы-1 «Ред Булл» может представить большой пакет обновлений в финальный день предсезонных тестов в Бахрейне, сообщило издание Motorsport-Magazin.

«Очевидным фактом является то, что улучшения машин по ходу сезона будут лишь незначительными. Но каждый элемент нашего болида изменился за зиму. Это выглядит так похоже на прошлогоднюю машину только потому, что мы придерживаемся схожей философии. По сути, это будет машина, с которой мы начнём сезон, возможно, с небольшими изменениями», — сказал Хорнер.

«На самом деле, в паддоке говорят, что уже в пятницу, в последний из трёх дней испытаний в Бахрейне, должно произойти серьёзное обновление на их болидах», — говорится в статье издания в ответ на комментарий Кристиана Хорнера.